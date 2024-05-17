Güne 4 tane kuru erik yiyerek başlayın, o sorunu hayatınızdan çıkarın… Kurutulmuş meyveler en az tazeleri kadar faydalı besinlerdir. Bu kuru meyveler arasında sevilerek tüketilen kuru erikse hem lezzeti hem de faydaları ile öne çıkar. Güne 4 tane kuru erik yiyerek başladığınızda neler olduğuna inanamayacaksınız.

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Vücudunuz için gerekli olan vitamin ve mineralleri içeriğinde barındıran meyveler hem taze hem de kuru halleriyle oldukça sık tüketilir.

Sağlığınız için faydalı olan meyveler arasında en az tazesi kadar etkili olan kuru erik düzenli olarak tüketildiğinde sağlığınız için adeta bir şifa deposu oluyor. Özellikle de kansızlık sorunu yaşayanlar için birebir olan kuru erik o sorunu da ortadan kaldırmak için vazgeçilmez yönteminiz olacak.

Hemen herkesin yaşadığı ve oldukça can sıkıcı olabilecek sıkıntılarında giderilmesinde oldukça etkili olan kuru eriği günde 4 tane yiyerek bakın vücudunuz için nasıl etkileri sağlayacaksınız.

Güne kuru erikle başlayın…

Doğal bir vitamin kaynağı olan kuru erik içerdiği A, C, K ve B6 vitaminleriyle tam bir şifa deposu olarak kabul edilir. İçerdiği faydalı vitaminler ile göz sağlığını korumada oldukça etkili olan kuru erik çoğu kişinin muzdarip oluğu sindirim sorunlarını da gidermede oldukça başarılıdır.

Günde 4 adet tüketeceğiniz kuru erik lif açısından oldukça zengin olduğundan tam bir bağırsak dostudur. Bağırsak hareketlerini uyarmaya yardımcı olan doğal müsil olarak bilinen sorbitolü içerdiğinden kabızlık sorununu ortadan kaldırma da oldukça etkili bir yoldur.

Kansızlık sorunu yaşayan kişiler içinde oldukça faydalı olan kuru erik iyi bir demir kaynağı olduğundan kansızlık sorunu ile baş etmede de oldukça yardımcı olacak bir besindir.

Kilo vermede de etkili olan kuru erik lif içeriği sayesinde uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur ve böylelikle kilonuzu kontrol altına almada etkili bir seçenek olur.

Kan basıncını düşürmede etkili olan erik özellikle yüksek tansiyon şikayeti olan kişiler içinde ideal bir besin olarak tüketilebilir.