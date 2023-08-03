Güneş çarpması nedir? Güneş çarpmasından nasıl korunulur?

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Son yılların en yüksek sıcaklıklarını yaşadığımız günlerde güneş çarpması vakalarında da artış yaşanıyor.
Eyyam-ı Bahur ismi verilen sıcak havaların etkisinde olan ülkemiz adeta kavruluyor.
Bazı illerimizde hava sıcaklıklarının 40 derecelere ulaştığı bildiriliyor. Uzmanlar bu havalarda önemli uyarılarda bulunuyor.
Aşırı sıcak havalar vatandaşları bezdirirken güneş çarpması vakalarında artıl gözlemlendi.
Peki güneş çarpması nedir ve belirtileri nelerdir? İşte güneş çarpması hakkında merak edilen bazı bilgiler..
Güneş çarpması nedir?
Güneş çarpması aşırı sıcak sonucu vücut ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı meydana gelen bir rahatsızlıktır.
Belirtileri nelerdir?
- Düzensiz kalp atışı
- Şiddetli baş ağrısı
- Bulantı ve kusma
- Davranış, anlama ve algılama bozuklukları
Korunma yolları nelerdir?
- Zorunlu olmadıkça 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalı
- Bol bol sıvı tüketilmeli
- Kalın ve koyu renkli kıyafetler giyilmemeli
- Güneş altında kalmış araçlara hemen binilmemeli
- Sık sık duş alınmalı