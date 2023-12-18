Güneş patlamasıyla satışlar rekor kırdı! Stok yapan kazandı, yetişemeyen bin pişman NASA'nın son raporlarına göre, son 6 yılın en güçlü güneş patlaması gerçekleşti. Uzmanlara göre dünya üzerinde etkileri kısa sürede görülecek. Bununla birlikte o üründe satışlar uçtu, insanlar stok yapmak için markete akın ediyor.

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NASA, son 6 yılın en güçlü güneş patlamasının gerçekleştiğini duyurarak dünya üzerinde olası etkilerin sinyallerini veriyor.

Uzay ajansı, bu patlamanın neden olabileceği manyetik fırtına sonucu elektrik kesintileri yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, uzun süreli elektrik kesintileriyle karşılaşılması durumunda günlük yaşamda ciddi aksaklıklar olabileceğine dikkat çekiyor.

İnsanlar, bu olası kesintilerin etkilerini azaltmak ve hazırlıklı olmak adına endişeli bir şekilde tedbir almak için çeşitli yollara başvuruyor.

Durum böyle olunca insanlar mum stoklamak için marketlere akın etmeye başladı.

Mum satış rekorları kıracak

NASA'nın elektrik kesintisi uyarısının ardından, güneş patlaması kaynaklı manyetik fırtına endişesi, mum fabrikalarını tam kapasite çalışmaya yönlendirdi. Uzay ajansının yaptığı uyarının etkisiyle, mum üreticileri hızla üretim yaparak talebi karşılamak adına büyük bir çaba sarf ediyor.

Mum üretimindeki artış, zincir marketleri de harekete geçirdi. Marketler, güneş patlamasına bağlı olası elektrik kesintilerine karşı önlem almak adına mum stoklarını artırıyor.

Güneş patlamasının etkilerinden korunma adına mumların talebi artarken, bu durum fiyatlara da yansımış durumda.

Evde mum nasıl yapılır?

Evde mum hazırlamak için parafin mumu ya da soya mumu tercih edebilirsiniz. Elinizdeki mumları rendeleyerek ya da bir bıçak yardımıyla keserek küçük parçalara ayırın.

Büyük bir tencere içinde su kaynatın. Ardından, kestiğiniz veya kırılmış eski mumları başka bir tencere ya da cam bir hazneye yerleştirin ve bu hazneyi kaynayan suyun içine yerleştirin. Bu işlem mumları eritmek için kullanılan bir yöntemdir.

Mumları eritirken, sıcaklık önemlidir. Parafin mumları 50 ila 60 °C arasında, soya mumları 76,6 ila 82,2 °C arasında sıcaklıkta eritilmektedir.

Eğer eski mumların içinde fitil varsa, maşa veya benzeri bir araç kullanarak bunları çıkarın. Eritilmiş muma koku eklemek isterseniz, esansiyel yağlar gibi kokuları tercih edebilirsiniz.

Renk eklemek isterseniz, gıda boyaları yerine yağ bazlı boya kullanmalısınız, çünkü su bazlı boyalar mumlarda işe yaramayabilir.