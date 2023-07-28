Güneşi görünce bu pozisyona gelin! Vücut D vitamini depoluyor... Yaz aylarında D vitamini depolamak isteyenler, çoğunlukla uzun saatler güneşin altında kalıyor. Ancak vitamini vücuda almak için aşırı güneşe maruz kalmamak gerekiyor. İşte D vitamini için yapmanız gereken...

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının D vitamini eksikliği çektiği tahmin ediliyor.

Kalsiferol olarak da adlandırılan D vitamini, bazı gıdalarda doğal olarak ve ilave formda bulunan ve ayrıca diyet takviyelerinde de bulunabilen yağda çözünen bir vitamindir.

Cildimiz yeterli güçte ultraviyole (UV-B) ışınına maruz kalırsa, insan vücudu da güneş ışığının etkisi altında D vitamini üretebilir. Ancak bu süreyi kontrollü ayarlamak gerekir.

Özellikle kış ve az güneş alan dönemlerde D vitamini eksikliği oldukça yaygındır. Bu nedenle yazın depolamak isteyenler güneşin altında uzun vakitler geçirmektedir.

15 dakika yetiyor

D vitamini açısından en etkin dönem olan mart ve ekim ayları arasında koruma kremi kullanmadan her gün kısa bir süre güneşlenmek gerekiyor.

Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 15.00 saatleri arası D vitaminin dönüşümü için en etkili saatler olarak biliniyor.

Bu saatler cilt kanseri riski oluşturabileceği için 10-15 dakika boyunca koruma kremi kullanmadan, diz ve dirseklerden aşağısını güneşlendirmeniz yeterli olacaktır.