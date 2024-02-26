Güve sorununa kökten çözüm! Bakliyatlarınızın içine bir tane atın… Hemen her evde yaşanan bakliyatları esir alan güve sorununu kökten çözen bu yöntemle güve nedir bilmeyeceksiniz. İşte, kuru ürünlerin doğal koruyucusu olarak bilinen o yöntem…

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Her evde bulunan kuru bakliyatların uzun süre saklanabilmesi için türlü yöntemler ev hanımlarının sıkça araştırdığı konuların başında geliyor. Yiyecekleri uygun saklama koşullarında saklamanın önemli olduğu bilinirken evdeki hava sirkülasyonu da son derece önemli bir etki unsurudur.

Bakliyatlar, uygun saklama koşulları ile muhafaza edildiği zamanlarda bile güve sorunları ile karşı karşıya kalmamıza neden olabiliyor. Bakliyatlarınız da güve oluşumunu engellemek için bu yöntem biçilmiş kaftan. İşte güve sorununa kökten çözüm…

Güve bırakmayan yöntem...

Bakliyat ürünlerindeki güve sorununu çözmek için birçok yöntem deneyip ama ne yazık ki önüne geçilmeyen durumlar için yeni bir yöntem arayışı devam ediyor.

Evdeki yetersiz hava sirkülasyonu ve yüksek nem oranı, güvelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. İşte, güve oluşumunu önlemek için ekonomik ve her evde bulunan bir üründen yararlanarak güve nedir bilemeyeceksiniz.

Kış aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan portakal grip olmamak için sık sık tüketilen meyveler arasında yer alıyor. Portakal kabuğunu kullanarak evinizde oluşan güve problemini ortadan kaldırabilirsiniz.

Portakal kabuğuna hiç gözükmeyecek şekilde karanfil batırarak güvenin olduğu bölüme yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Böylelikle dolabınızda oluşabilecek güve sorununu kökten halledeceksiniz.