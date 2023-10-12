Hac başvuruları bu tarihe kadar uzatıldı! Hac ön kayıt başvuruları ne zaman sona erecek? Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı duyuru ile 2024 yılı hac ön kayıt başvurularının uzatıldığını açıkladı. İşte son başvuru tarihi..

ensonhaber.com 2024 yılı hac ön kayıt başvurusu hakkında aramalar hız kazandı. 2024 yılında hacca gitmeyi düşünen vatandaşlar, ön kayıtların sona ereceği tarihi öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin uzatıldığı açıklandı. Son başvuru tarihi 11 Ekim olan hac ön kayıt işlemleri vatandaşların yoğun talebi nedeniyle uzatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hac adaylarına müjdeli haberi verdi. Hac ön kayıt başvuruları uzatıldı Son başvuru tarihi 11 Ekim olan 2024 Yılı Hac ön kayıt işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımız hac ön kayıt işlemlerini 15 Ekim 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler.