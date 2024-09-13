Hüseyin Topuz
2025 yılı hac kayıt ve ön kayıt yenileme başvuruları hakkında aramalar hız kazandı.
2025 yılında hacca gitmeyi düşünen vatandaşlar, ön kayıtların sona ereceği tarihi öğrenmek istiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 1,5 milyona yakın kişinin 2025 haccı için kaydını yenilediğini açıkladı.
Remzi Bircan ayrıca 100 bin vatandaşın ilk defa kayıt yaptırdığı bilgisini paylaştı.
Vatandaşlar arama motorlarında "Hac kayıt ve ön kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt eriyor.
İşte milyonlarca kişinin merak ettiği o tarih...
Hac ön kayıt yenileme ne zaman sona erecek?
5 Ağustos'ta başlayan 2025 Yılı Hac ön kayıt yenileme süreci 16 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.