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Hac kayıt ve ön kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek?

Hac kayıt ve ön kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı duyuru ile 2025 yılı hac ön kayıt başvurularının ne zaman sona ereceğini duyurdu. İşte son başvuru tarihi..