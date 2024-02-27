Hafta içi 3 maç şifresiz olarak TV8,5'ta! İşte şifresiz yayınlanacak maçların programı...

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un hafta içi yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Hollanda Eredivisie, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5 futbolseverleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Futbolseverler TV8,5'un hafta içi ekrana getireceği maçları yakından takip ediyor.
TV8,5'un 28 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.
Bu hafta içi Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 3 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...
28 Şubat Çarşamba
22:00 Panathinaikos-Aris (TV8,5)
29 Şubat Perşembe
20:00 Al Nassr-Al Hazem (TV8,5)
1 Mart Cuma
20:00 Al Hilal-Al Ittihad (TV8,5)