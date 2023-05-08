Hafta sonu araba yıkatmak meğer hata imiş! En güzel gün Salı! Sebebi sizi aydınlatacak... Arabanızı yıkatmak için izin gününü bekliyor olabilirsiniz. Çalışanlar için hafta sonu müsait bir zaman olsa da, otomobilinizi yıkatmak için biraz daha bekleyin! Çünkü bu sebeplerin kimse farkında değil...

Araç sahibi iseniz ve çalışıyorsanız, temizlik için muhtemelen hafta sonunu bekliyorsunuz.

Hafta içi iş stresi ve yorgunluğun üstüne bir de araç yıkatmakla uğraşmak yerine, bu işi cumartesi-pazar günlerine bırakıyor olabilirsiniz.

Yalnız değilsiniz, binlerce kişi planlamasını aynı şekilde yapıyor.

Ancak kimsenin farkında olmadığı bir gerçekten bahsedelim. Aslında hafta sonu araç yıkatmak büyük bir hata. Eğer imkanınız varsa, salı gününü tercih etmelisiniz. Neden mi? Açıklıyoruz!

Herkesin yaptığı hata

Oto yıkamacıların en yoğun olduğu günler cuma-cumartesi ve pazardır. Bu nedenle muhtemelen izin yapmadan çalışırlar.

Araba yıkamak beden gücü gerektirdiğinden de, oldukça yorucu bir iştir.

Salı günü yıkatın

Araba yıkatmanın en güzel günü salı olarak söyleniyor.

Sebebi ise, hafta sonunun ardından gelen sakinlik ve pazartesi sendromu nedeniyle yoğunluk azalıyor.

Böylece pazartesileri dinlenme fırsatı bulan işçiler, ister istemez salı günü daha kaliteli bir hizmet sunuyor.