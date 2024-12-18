Hafta sonu hasret bitiyor: İstanbul, Ankara, İzmir… Bereket gelecek

Haber Merkezi

Kış aylarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, Türkiye genelinde kar yağışı beklentileri arttı.

Hafta ortasında güneşli günlerin keyfini çıkaran İstanbullular, müjdeli haber için meteoroloji tahminlerini araştırıyor.

Meteoroloji sitesi Hava Forum, yağmur sevenlere müjdeli haberi verdi.

Hafta sonu planı olan bir daha düşünsün. İstanbul, İzmir ve Ankara için uyarı yapıldı.

3 İL İÇİN HAFTA SONU UYARISI

Meteoroloji sitesi Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hafta sonu hava tahmini duyurdu.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbullular, Ankaralılar ve İzmirliler... Hafta içi bol güneş var. Hafta sonu ise gri gökyüzü ve yağmur bekliyoruz. Hafta sonu yağmur severlere müjde olsun..."