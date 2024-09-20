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Hafta sonu tam 6 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte maç programı...

Hafta sonu tam 6 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte maç programı... TRT Spor'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı Trendyol 1. Lig maçlarının programı belli oldu. İşte şifresiz yayınlanacak maçlar ve başlama saatleri...