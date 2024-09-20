Hafta sonu tam 6 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte maç programı...

Hüseyin Topuz
TFF 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeyi sürdürüyor.
Futbolseverler her hafta TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar yapıyor.
20-23 Eylül tarihleri arasında Trendyol 1.Lig'de oynanacak 6 müsabaka TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
20 Eylül Cuma
20:00 Manisa FK - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)
21 Eylül Cumartesi
16:00 Pendikspor - Gençlerbirliği (TRT Spor)
19:00 Ankaragücü - Sakaryaspor (TRT Spor)
22 Eylül Pazar
16:00 Keçiörengücü - Iğdır FK (TRT Spor)
19:00 Çorum FK - Kocaelispor (TRT Spor)
23 Eylül Pazartesi
20:00 Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük (TRT Spor)