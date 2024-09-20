Hafta sonu tam 6 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte maç programı...
Hüseyin Topuz

TFF 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeyi sürdürüyor.

Futbolseverler her hafta TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar yapıyor.

20-23 Eylül tarihleri arasında Trendyol 1.Lig'de oynanacak 6 müsabaka TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

20 Eylül Cuma

20:00 Manisa FK - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)

21 Eylül Cumartesi

16:00 Pendikspor - Gençlerbirliği (TRT Spor)

19:00 Ankaragücü - Sakaryaspor (TRT Spor)

22 Eylül Pazar

16:00 Keçiörengücü - Iğdır FK (TRT Spor)

19:00 Çorum FK - Kocaelispor (TRT Spor)

23 Eylül Pazartesi

20:00 Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

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Hüseyin Topuz
Editör