Halı yıkamacılarının gizli formülü! Halılarınızı yıkarken bunları yapın...

Halılar, evimizin en önemli dekorasyon unsurlarından biridir ve temizliği de bir o kadar önemlidir.
Ancak, halı temizliği sadece yüzeysel bir işlem değildir ve derinlemesine bir temizlik gerektirir.
Peki, profesyonel halı yıkamacıların kullandığı gizli formüller nelerdir? İşte halılarınızı uzun süre temiz ve yeni tutmanızı sağlayacak bazı püf noktaları ve yöntemler...
Toz ve Kir Temizleme
İlk adım olarak, halınızın üzerindeki toz ve kaba kirleri temizlemeniz gerekir. Bunun için güçlü bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz.
Leke Ön İşlemi
Halınızda mevcut olan lekeleri önceden işlemek önemlidir. Halı yıkama için özel olarak üretilmiş leke çıkarıcı ürünler kullanabilirsiniz. Bu ürünleri lekeli bölgelere uygulayıp bir süre bekleyin.
Halının Islatılması
Halınızı yıkamadan önce tamamen ıslatın. Bu, şampuanın halıya daha iyi nüfuz etmesini sağlar. Ilık su kullanmanız tavsiye edilir.
Şampuanlama
Halı şampuanını suyla karıştırarak köpürtün ve halınıza uygulayın. Halı fırçası veya yumuşak bir süngerle halınızı nazikçe ovalayın. Şampuanın halınıza iyice nüfuz etmesine dikkat edin.
Durulama
Halınızı iyice durulamak için bol su kullanın. Şampuan kalıntılarının halıda kalmamasına özen gösterin, çünkü bu kalıntılar halınızın zamanla zarar görmesine sebep olabilir.
Sıkma
Halınızın fazla suyunu çıkarmak için sıkma işlemi yapın. Bunu yaparken halınıza zarar vermemek için nazik olun. Sıkma işlemi, halının daha hızlı kurumasını sağlar.
Kuruma
Halınızı açık havada ve direkt güneş ışığına maruz bırakmadan kurutun. Direkt güneş ışığı, halınızın renklerinin solmasına neden olabilir. Halınızı düz bir zeminde veya halı askısında kurutabilirsiniz.
Son Temizlik
Halınız kuruduktan sonra, üzerinde kalan son toz ve kalıntıları temizlemek için tekrar elektrikli süpürge ile süpürün.