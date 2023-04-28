Halıya dökülen çay ve kahve lekesini söküp atan yöntem! O lekelerden eser kalmayacak.. Halı yüzeyine dökülen çay, kahve ve diğer lekeleri temizleyebilmek için uygulamanız gereken bir yöntem bulunuyor. İşte halı yüzeyindeki lekeleri çıkarmanın en etkili yolları..

Halıya dökülen çay ve kahve lekeleri birçok kişinin korkulu rüyası haline geliyor. Bu minik sakarlıklar halılarda büyük lekelere yol açabiliyor.

Bu tür sorunlarla karşılaşanlar halıda oluşan lekeleri en etkili şekilde temizlemek için farklı yöntemler deniyorlar.

İnternette konu hakkında araştırma yapanlar çay, kahve ve vb. lekelerden kurtulmanın yollarını arıyor.

Doğru temizleme yöntemleri sayesinde, bu tür lekelerden kurtulmak son derece kolay. Peki halı yüzeyindeki bu lekeler nasıl temizlenir? İşte yanıtı..

Halıya dökülen çay ve kahve lekelerini temizleyebilmek için bu yöntemi mutlaka deneyin.

Bir kabın içerisine bir miktar ılık su koyun. Daha sonra kabın içerisine yarım limon suyu ve bulaşık deterjanını ekleyin. Kap içerisindeki karışımı iyice karıştırdıktan sonra bezinizi bu su ile ıslatın ve lekeli yüzeye uygulayın.

Lekenin çıkmaması durumunda ise çıkmayan leke üzerine karbonat dökün ve tekrar bez ile temizleyin. Bu şekilde lekelerin geçtiğini görebilirsiniz..