"Halka arz" kovalayanlar dikkat! O tarihler aralığında... Borsa'da son günlerde "halka arz" hisselerine yoğun bir ilgi var. SPK, arz olacak 3 şirketi daha duyurdu. Talep toplama tarihleri ise belli oldu.

Borsa yatırımcısı olmak isteyenler, ilk olarak "halka arz" hisselerine yöneliyor. Halka arz olan şirketlerden hisse alacak olan vatandaşlar, talep toplama tarihlerini inceliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin daha arzını onayladı. Halka arz takvimi netleşirken, yatırımcılar dört gözle bekliyor... SPK haftalık bültenine göre kurul, İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin pay başına 19 liradan, Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin 22,50 liradan, Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 27,20 liradan ilk halka arzını onayladı. İşte talep tarihleri İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzında 8-9-10 Ağustos tarihlerinde sabit fiyat yöntemiyle talep toplanacak. Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin halka arzında 10-11 Ağustos tarihlerinde talep toplanacak. Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının birincil halka arzı 10-11 Ağustos'ta “Borsa’da Satış–Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşecek.