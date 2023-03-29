Hamilelikte ceviz yemenin faydaları saymakla bitmiyor! Bebeğin beyin gücünü artırıyor.. Hamileliğin ilk üç ayında tüketilen cevizin bebeğinizin beyin sağlığına iyi geldiğini biliyor muydunuz? İşte cevizin mucizevi faydaları..

Bilindiği üzere gebeliğin en önemli dönemi ilk 3 aylık dönemdir. Bu dönem bebeğin beyin gelişimi açısından oldukça önem taşımaktadır.

Hamileliğin ilk üç ayı özellikle sabah aç karnına yenen bir avuç ceviz bebeğinizin beyin gelişimine büyük katkı sağlar.

Ceviz içerisinde barındırdığı omega 3 ile hem anne hem bebek için oldukça faydalı bir besindir.

Cevizde bulunan yağ asitleri beyin hücrelerinin aktivitesini uyarmaktadır. Beyin gelişimine büyük destek veren ceviz hafızayı güçlendirmektedir.

Ceviz tüketirken aşırıya kaçmadan az miktarda ve düzenli bir şekilde tüketmekte fayda vardır.

Cevizin bir diğer faydası ise cilt konusundadır. Ceviz içerisinde bulunan E vitamini sayesinde karında oluşan çatlaklardan kurtulabilirsiniz.

Hamilelikte tüketilen ceviz doğumdan önce meydana gelen göbek bölgesindeki gerginliği azaltmaktadır.

Uzmanlar tarafından ispatlandı

Hamilelikte tüketilen cevizin yeni doğan bebeklerde beyin gücünü arttırdığı yapılan araştırmalar sonrası kanıtlandı.

İki binden fazla anne ile bebeğin verilerinin değerlendirilmesi sonucu gebeliğin ilk üç ayında haftada üç kez 30 gramlık parçalar halinde ceviz tüketen annelerin çocuklarının bilişsel ve hafıza testlerinde daha başarılı olduğu kanıtlandı.