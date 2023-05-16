Hangi bakan hangi ilden milletvekili oldu 2023 Cumhurbaşkanlığı kabinesinden 16 bakan; 28 yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak yer alacak. Peki, hangi bakan hangi ilden milletvekili oldu? İşte bakanların milletvekili olduğu iller 2023!

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandıkta seçimi yaptı. 13. Cumhurbaşkanlığı 2.tura kalırken, 28.Dönem Milletvekilleri netleşmeye başladı. 28.yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak olan kabine üyeleri belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kabinesinden 16 bakan, yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak yer alacak. Peki, hangi bakan hangi ilden milletvekili oldu? İşte bakanların vekil olduğu iller 2023! Bakanların milletvekili olduğu iller 2023 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge,

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge,

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge,

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge,

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş,

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu. Eski bakanlardan Abdulhamit Gül Gaziantep, Faruk Çelik'te Artvin milletvekili olarak mecliste görev yapacak.