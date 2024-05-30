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Hangi cüzdan farklı? Farklı cüzdanı 5 saniyede bulabilenler üstün zekalı kabul ediliyor...

Hangi cüzdan farklı? Farklı cüzdanı 5 saniyede bulabilenler üstün zekalı kabul ediliyor... Bu resimli bulmacada, resimdeki farklı cüzdanı bulmanız gerekiyor. Sadece keskin gözlere sahip insanlar farklı cüzdanı 5 saniye içinde bulabiliyor. Hadi teste başlayın...