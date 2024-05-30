Hangi cüzdan farklı? Farklı cüzdanı 5 saniyede bulabilenler üstün zekalı kabul ediliyor...

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Bu resimli bulmacamızda yapmanız gereken farklı cüzdanı bulmaya çalışmak.
Sadece çok dikkatli olan insanlar farklı cüzdanı saniyeler içerisinde bulabiliyor.
Resimde bulunan onlarca cüzdan arasında bir tane farklı cüzdan yer alıyor.
Peki, siz resime bakınca farklı olan cüzdanı bulabilecek misiniz?
Hadi hemen dikkatinizi test edin...
İşte o resim..
Görselde çok sayıda cüzdan bulunuyor. Fakat içlerinden bir tanesi diğerlerinden farklı.
Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz bu tür bulmacalarda IQ seviyenizi ölçebilirsiniz.
Peki siz farklı olan cüzdanı görebildiniz mi? Biraz daha inceleyin....
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İşte resimdeki farklı cüzdanın bulunduğu yer...