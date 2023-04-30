Hangi ülkede kaç seçmen var? En çok seçmen hangi ülkede? Yurt dışında oy verme işleminin başlamasının ardından 'Hangi ülkede kaç seçmen var?' ve 'En çok seçmen hangi ülkede?' soruları merak uyandırmaya başladı. İşte yurt dışında bulunan seçmen sayısı..

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıkladı.

Bu açıklamanın ardından yurtdışında oy kullanacak kaç seçmenin olduğu konusu gündeme geldi.

Vatandaşlar yurt dışında kaç seçmenin olduğunu ve en çok seçmenin hangi ülkede olduğunu öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.

Peki, hangi ülkede kaç seçmen var? En çok seçmen hangi ülkede? İşte merak edilen soruların yanıtı..

YSK tarafından 73 ülkede sandık kurulacak. Yurt dışında kurulacak sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısı 3 milyon 416 bin 98 olarak açıklandı.

Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646 olarak açıklandı.

Yurt dışında bulunan seçmenler için 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemleri 9 Mayıs'a kadar devam edecek.

Hangi ülkede kaç seçmen var?

Yüksek Seçim Kurulu'nın açıkladığı verilere göre en çok seçmenin yer aldığı ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu.

Almanya'nın ardından en çok seçmenin bulunduğu ikinci ülke ise 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa.

Yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu üçüncü ülke ise 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda oldu.

YSK'nın verilerine göre, en az seçmenin yaşadığı ülke ise 581 ile Brezilya olurken Nijerya ise 584 seçmen ile en az seçmen bulunan ikinci ülke oldu.