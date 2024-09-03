Harcına 2 kaşık katın, biber dolmasının lezzetine doyamayın Biber dolmasını lezzetlendirmek için bu yöntemi deneyin. Şefler sır gibi sakladığı tüyo ortaya çıktı. Harcına 2 kaşık eklemek yetiyor. İşte nefis biber dolması tarifi...

Haber Merkezi

Lezzetli biber dolması yapmak aslında hiç de gözünüzde büyüttüğünüz gibi değil! İşin sırrı, harcınıza ekleyeceğiniz o küçük ama etkili dokunuşta saklı.

Kuş üzümü, biber dolmasına eklenen o tatlı ve hafif asidik lezzetle, yemeğin tadını bambaşka bir boyuta taşıyor.

Özellikle Akdeniz mutfağında sıkça yer bulan bu minik meyve, birçok şefin gizli silahı olarak biliniyor. Pirinç, et ve baharatlarla buluştuğunda ise tam bir lezzet şöleni yaratıyor.

Biber dolmanızın sadece tadını değil, aromasını ve görünümünü de zenginleştiren kuş üzümüyle, sofralarınızda fark yaratacaksınız.

İşte tarifi…

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

8 adet dolmalık biber

1 orta boy soğan

2 tatlı kaşığı çam fıstığı

2 tatlı kaşığı kuş üzümü

1 tutam maydanoz ve dereotu

Yarım çay kaşığı yenibahar

Yarım çay kaşığı karabiber

Çay kaşığı ucuyla kimyon (Çok az)

Yarım çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz

1 su bardağı sıcak su

1 tane domates

Tereyağ yada sıvı yağ (Zeytinyağı da kullanılabilir)

YAPILIŞI

İlk olarak, biberlerin saplarını nazikçe çıkarıp çekirdeklerini temizleyin ve iyice yıkayın. Sonra, yemeklik doğradığınız soğanları bir tencereye alın ve yağda pembeleşene kadar kavurun. Bu aşamada, soğanların üzerine çam fıstıklarını ekleyip hafifçe kavurarak lezzeti derinleştiriyoruz.

Ardından, önceden yıkanmış pirinçleri ekleyin ve harcı biraz daha kavurmaya devam edin. Kuş üzümlerini ekleyip bir bardak sıcak su ilave edin ve kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Ocağı kapatıp harcın soğumasını bekleyin.

Soğuyan harcımıza baharatları ve ince ince doğradığınız yeşillikleri ekleyip güzelce karıştırın.

Hazırladığınız iç harcı, temizlenmiş biberlerin içine doldurun ve her birinin ağız kısmını bir dilim domatesle kapatın.

Tencereye yerleştirdiğiniz dolmaların yarısına gelecek kadar su ekleyin ve kısık ateşte pişirin. Suyunu çektiğinde, dolmalarınız hazır olacak!