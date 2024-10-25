Hasadı başladı: Günde 3 kaşık yiyen, gözlüğü unutuyor! Kilosu 2000 TL

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Bitlis'te, söğüt dallarından yapılan ve çamurla sıvanan geleneksel kara kovan balının hasat dönemine girildi.

Bilimsel olarak kalitesi kanıtlanmış olan Bitlis kara kovan balı, kilogram başına 1500 ile 2000 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Bitlisli arıcı Güven Güngördü, bu yıl yüksek verim beklediklerini belirtti.

Soğuyan havaların etkisiyle kara kovan balının hasadına başlanırken, bölgedeki endemik bitkilerin bolluğunun bu yıl üretilen balın kalitesini artırdığını ifade etti.

ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Güngördü, yüksek prolin değerinin balın kalitesindeki önemli bir etken olduğunu vurguladı ve bu özelliklerin, ürünlerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüllendirilmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Kovan başına 7 ila 8 kilogram bal elde ettiklerini açıklayan Güngördü, bu yıl rekoltenin oldukça iyi olduğunu ve bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Bitlis kara kovan balının, hem yerel tüketimde hem de ihracatta tercih edilen bir ürün haline geldiği belirtiliyor.

Kaynak: DHA

KARA KOVAN BALININ FAYDALARI

· Göze iyi gelir ve göz enfeksiyonlarını ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır.

· Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir.

· İştahı açar ve vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur.

· Saç dökülmesini engeller ve saçı kuvvetlendirir.

· Mide ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

· İdrar yollarının rahatlamasını sağlar.

· Metabolizma ve sindirim sistemini güçlendirir, stresi giderir.

· Varis hastalığına fayda sağlar ve iyi bir varis gidericisidir.

· Kan yapıcı özelliği vardır ve kansızlık hastalığını ortadan kaldırır.

· Bağışıklık sistemini güçlendirir.

· Kansere, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

· Grip ve boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma ve iyileştirici özellikleri vardır.

· Ülseri tamamen ortadan kaldırması kanıtlanmıştır.

· Sağlıklı cilt için önemli bir üründür, cilde güzellik ve canlılık verir.

· Tokluk hissi ile zayıflamaya yardımcı olur.

· Kolesterolü düşürür.

· Karaciğeri ve göğsü temizler.

· Sedef hastalığını tedavi edici özelliği vardır.

· Sporcular için iyi bir enerji kaynağıdır.

· Damarları açar ve temizler.