HASRET BİTİYOR! Basketbol Süper Ligi başlıyor! Basketbol Süper Ligi 1. hafta maç programı..

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu için geri sayım başladı.
Basketbolseverlerin uzun süredir merakla beklediği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16 takım yer alacak.
Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Bursaspor İnfo Yatırım, Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka, Samsunspor, TOFAŞ, Türk Telekom ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi takımları mücadele edecek.
Peki, Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hangi tarihte başlayacak? İşte ilk haftanın maç programı..
Yeni sezon başlıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon 29 Eylül Cuma (yarın) günü başlıyor.
Normal sezon 6 Mayıs 2024'te oynanacak 30. hafta maçlarıyla sona erecek.
Basketbol Süper Ligi 1. hafta maç programı
29 Ekim Cuma
19:00 Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Bahçeşehir Koleji
30 Ekim Cumartesi
13:00 Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray NEF
15:30 Tofaş - Samsunspor
18:00 Anadolu Efes - ONVO Büyükçekmece Basketbol
20:30 Türk Telekom - Bursaspor İnfo Yatırım
1 Ekim Pazar
13:00 Aliağa Petkim Spor - Pınar Karşıyaka
15:30 Darüşşafaka Lassa - Beşiktaş Emlakjet
18:00 Fenerbahçe Beko - Çağdaş Bodrum Spor Kulubü