Hastane randevusuna gitmeyenler dikkat! Artık bunu yapan yandı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu sisteminde yeni düzenlemenin sinyalini verdi. Randevuya gitmeyen hastalara yaptırımlar artacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile randevu sisteminde yeni düzenlemenin sinyalini verdi.

Fahrettin Koca paylaşımında "MHRS randevu sorunu, randevu aldığı halde randevusuna gelmeyenlerden kaynaklanıyor. 2023’te 23 Milyon randevuya gelinmedi. Oran %18. Bu duyarsızlık başkalarının randevu hakkını kullanamamasına yol açıyor. Randevu sadakatsizliğine çözüm bulacağız." ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar MHRS sisteminden randevu bulmakta zorlanırken bu durum son günlerde sık sık gündeme geliyor.

Sağlık Bakanlığı yaşanan bu sıkıntıları gidermek bazı çalışmalar yürütüyor. Randevu alıp hastaneye gitmeyenler için yeni yaptırımlar geliyor.

Yeni önlemler alınacak

Geçtiğimiz günlerde bir kahvehanede vatandaşlar ile buluşan Bakan Koca, boş randevu bulan fakat randevu günü hastaneye gitmeyenlerin sayısının artmasıyla ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti.

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, randevu sahibi olanların % 82'sinin randevusuna geldiğini, fakat her 100 hastadan 18'inin gelmediğini ifade etti.

Alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını söyleyen Bakan Koca, bu durumun devam etmesi halinde daha sıkı önlemler alacaklarının sinyalini verdi.

Randevu sisteminde yeni düzenlemenin yolda olduğunu belirten Fahrettin Koca, 15 gün kısıtlamasının yanı sıra başka yaptırımların da uygulanacağını söyledi.