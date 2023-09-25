Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor ve Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta kapanış maçında karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler mücadelenin detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı.
Teknik direktör Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor bu sezon oynadığı 5 maçta 1 galibiyet 4 beraberlik alarak 7 puan topladı.
Hatayspor ligde oynadığı son maçta deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.
Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Trabzonspor ise 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 9 puana ulaştı. Bordo mavililer ligde oynadığı son maçta sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Hatayspor, Trabzonspor ile oynadığı 14 lig maçının sadece birini kazanabildi. İki takım arasında oynanan maçlarda Hatayspor 1 Trabzonspor 7 galibiyet alırken 6 maç berabere bitti.
Futbolseverler 6. haftanın kapanışında oynanacak maçın bilgilerini sık sık araştırmaya başladı.
Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları..
Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman?
Hatayspor - Trabzonspor maçı 25 Eylül Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.