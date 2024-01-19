Havluları bulut gibi yapıyor; Yumuşatıcı gözüne ekleyin... Yıkandıkça sertleşen ve yüzünüzü acıtan havluları ilk günkü yumuşaklığına döndürecek o malzeme, hayatınızı kurtaracak.

ensonhaber.com

El, yüz ve vücut havluları çok sık yıkandığı için yumuşaklığını kaybedebilir.

Sertleşen ve keçe gibi olan havluları kullanmak istemeyenler, yumuşak olması için ne yapılır sorusuna yanıt arar.

Yumuşatıcının dahi işe yaramadığı sert havlular için ihtiyacınız olan tek bir malzeme var.

Hem doğan hem maliyeti düşük olan bu ürün sayesinde, havlularınız pamuktan hallice olacak.

Beyaz sirke

Havlularınızı yumuşatıcı yerine beyaz sirkeyle yıkamak ilk günkü hallerine dönmelerini sağlar.

Hem havlularınızı yumuşatacak hem de üzerlerinde biriken bakterilerin ölmesini sağlayacak beyaz sirke, üzerindeki kalıntıları da temizler.