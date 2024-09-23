Hayaller suya düştü! 81 il için geri dönüyor… Bu tarihlere dikkat!

Türkiye'de sıcak geçen eylül ayının son günlerinde yağışlar, vatandaşlara bir miktar ferahlama sağlamıştı.
Ancak, meteorolojik kaynak Hava Forum'un yaptığı son duyuruya göre, önümüzdeki bu hafta ülkemiz Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasıyla karşılaşacak.
Uzmanlar, vatandaşların sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını öneriyor.
30 DERECELERE ÇIKACAK
Hava Forum, sosyal medya hesabından paylaştığı hava durumunda şu ifadelere yer verdi:
"Sonbahara girdik sandık ama maalesef Balkanlar operasyona uğradı. Afrika üzerinden sıcak hava dalgası ülkemize geliyor. Birçok şehir yeni haftada tekrar 30 derecelere çıkacak. Afrika severlere müjde olsun... Sonrasında tekrar Balkanlar masaya oturacak, takipteyiz..."