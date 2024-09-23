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Hayaller suya düştü! 81 il için geri dönüyor… Bu tarihlere dikkat!

Hayaller suya düştü! 81 il için geri dönüyor… Bu tarihlere dikkat! Meteoroloji sitesi Hava Forum, ülkemizi etkisi altına alacak yeni bir hava dalgasının geleceğini duyurdu. Bu hafta Afrika üzerinden gelen bu sıcak hava, yurt genelinde sıcaklıkların artmasına neden olacak.