Hayatının şokunu yaşadı! Sosyal medyayı sallayan granit kaplamalı tencere videosu..

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündeme oturdu. Bir vatandaşın granit kaplama olduğu iddia edilen tencereyi soyduğu anlar sosyal medyayı salladı.
Granit görünümlü tencerenin o görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Tencerenin yüzeyini soyan vatandaş o anları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
O görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Ucuz fiyata marketten alındığı iddia edilen tencerenin granit olmadığı ortaya çıktı.
Videoyu izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte o görüntü..