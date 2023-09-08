Hayatının şokunu yaşadı! Sosyal medyayı sallayan granit kaplamalı tencere videosu.. Granit kaplama olduğu iddia edilen tencerenin yüzeyinin soyulduğu video sosyal medyanın gündemine oturdu.

ensonhaber.com

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündeme oturdu. Bir vatandaşın granit kaplama olduğu iddia edilen tencereyi soyduğu anlar sosyal medyayı salladı.

Granit görünümlü tencerenin o görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Tencerenin yüzeyini soyan vatandaş o anları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

O görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Ucuz fiyata marketten alındığı iddia edilen tencerenin granit olmadığı ortaya çıktı.

Videoyu izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte o görüntü..