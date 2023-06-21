Hayvan kesecek kimselerde bulunması gereken şartlar nelerdir? Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte birçok soru vatandaşlar tarafından merak araştırılmaya başladı. İşte internette sıklıkla araştırılan "Hayvan kesecek kimselerde bulunması gereken şartlar nelerdir?" sorusunun yanıtı..

Kurban bayramına kısa bir süre kala internette kurban bayramı hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar kurban bayramı hakkında merak ettikleri bazı sorulara internette yanıt arıyor.

Kurban bayramında en çok merak edilenler arasında ise hayvan kesecek kimselerde bulunması gereken şartlar yer alıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soru hakkındaki görüşü..

Soru

Hayvan kesecek kimselerde bulunması gereken şartlar nelerdir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Hayvanı kesecek kimsenin, akıl ve temyiz gücüne sahip, Müslüman veya Ehl-i Kitap olması gerekir. Putperest, ateşperest, ateist ve mürtedlerin kestikleri hayvanların eti yenmez. Ehl-i Kitap olduğu bilinen kimse kesim yaparken Allah’tan başkasının adını anmamalıdır. Zira ayette Allah’tan başkası adına kesilmemesi şartı getirilmiştir (Bakara, 2/173). Kesim yapan kimsenin ergenlik çağına gelmiş olması şart değildir. Mümeyyiz (yedi yaşında) olan, çocuğun kestiği helaldir. Hayvanı kesen kimsenin kadın veya erkek olması fark etmediği gibi, temiz, cünüp, veya hayızlı olması arasında da bir fark yoktur; hepsinin kestiği yenir (Zeylaî, Tebyîn, V, 287).