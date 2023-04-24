Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alacak! Başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2750 personel alınacağının açıklanmasının ardından konu hakkında aramalar hız kazandı. İşte personel alımı hakkında merak edilenler..

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 2750 personel alınacağını açıkladı.

Bayramın ilk günü bir paylaşım yapan bakan Nureddin Nebati "Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

Yapılan bu açıklamanın ardından personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar detayları öğrenmek için konu hakkında arama yapmaya başladı.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi açıklama geldiği anda sizler ile paylaşacağız.

Personel alımı branş dağılımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına; 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Mliye Müfettiş Yardımcısı, 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı, 20 Hazine Avukatı istihdam edilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.