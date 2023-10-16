Hazır almaya son! Evde yaptıktan sonra artık dışarıdan almayacaksınız... Kış mevsimine geçiş yaparken tam da bu havalara yakışan işkembe yemeklerini evde yapmak artık çok kolay. İşkembe zahmetli bir gıda da olsa vereceğimiz tarifle zorluk nedir bilmeyeceksiniz

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İşkembe sevilerek tüketilen gıdalardan biridir. Birçok insan her çeşidini tüketmeyi sever. Sevilerek tüketilse de yapımı oldukça zordur.

Genellikle koyun veya dana işkembesi tercih edilir ve özenli bir hazırlık sürecinden geçer.

İşkembe, özel baharatlar ve sebzelerle harmanlanarak kaynatılır ve özgün bir kıvam elde edilir.

Yemeğin kendine özgü tadı ve dokusu, işkembenin sağlıklı ve besleyici özellikleriyle birleşerek damaklarda unutulmaz bir izlenim bırakır.

İşkembe yemeği, özellikle kış aylarında, iç ısıtan ve doyurucu özelliği ile sofralarda sıkça tercih edilen bir lezzettir.

Hem temiz hem de lezzetini ayarlamak kolay değildir ve her insanın kolayca yapabileceği bir gıda değildir. Temiz olması tüketecek olan insanların sağlığı açısından son derece önemlidir.

Sevilerek tüketilen ve genelde hazır olarak alınan bu gıdayı evde nasıl daha kolay ve daha iyi bir şekilde temizleyerek yemeğe hazır hale getirebilirsiniz diye araştırdık ve sizler için aşağıya bıraktık.

1) İşkembeyi soğuk suda yıkayın

2) Kaya tuzu ile arkalı önlü güzelce ovun

3) Bir bıçak ya da diş fırçası ile işkembedeki kirlerden kurtulun

4) Bıçak, diş fırçası ve kaya tuzu ile temizlediğiniz kirleri iyice arındırmak için beyaz sirke ile işkembeyi yıkayın

5) Tencerede su kaynatın ve içine bir kaşık karbonat ekleyin, işkembeyi bu suyun içinde kısa süre bekletin

6) İşkembeyi sudan çıkarıp üstünü tekrar bıçak ile hafifçe kazıyın kir bırakmayın

7) Yapacağınız tarife göre işkembeyi doğrayabilir servise hazır hale getirebilirsiniz

İşkembenizi bu adımlar doğrultusunda bembeyaz ve tertemiz bir hale getirdiyseniz artık uygulamak istediğiniz tarife başlayabilir, tarife uygun şekilde dilediğiniz gibi dilimleyerek çorba ya da farklı tarifleri hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!