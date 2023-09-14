Hem çevre, hem bütçe dostu! İşte en az yakan otomobiller Günümüzde çevre dostu ve yakıt tasarruflu otomobillere olan ilgi artıyor ve üreticiler bu talebi karşılamak için daha verimli modeller sunuyorlar. İşte fabrika verilerine göre en az yakan otomobiller…

ensonhaber.com Otomobil sektöründe giderek artan yakıt fiyatlarıyla birlikte, tüketicilerin dikkati en az yakıt tüketen otomobillere yöneliyor. Fabrika verilerine göre, yakıt tasarrufu konusunda öne çıkan bazı modeller göze çarpıyor. Bu otomobiller, hem çevre dostu hem de cüzdan dostu olarak ön plana çıkıyor. Ancak unutmayın ki gerçek dünya koşullarında yakıt tüketimi, sürüş tarzınıza, hızınıza ve yol koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle otomobil seçimi yaparken dikkatli bir şekilde karşılaştırma yapmanız önemlidir. İşte en düşük yakıt tüketimine sahip araç modelleri... Citroen C-Elysee 1.5 Hdi Şehir dışı 100 km'de yakıt tüketimi: 3.3 lt Şehir içi 100 km'de yakıt tüketimi: 4.3 lt Opel Corsa Elegance 1.2 Şehir dışı 100 km'de yakıt tüketimi: 3.6 lt Şehir içi 100 km'de yakıt tüketimi: 4.8 lt Peugeot 208 1.5 BlueHdi Şehir dışı 100 km'de yakıt tüketimi: 3.4 lt Şehir içi 100 km'de yakıt tüketimi: 4.3 lt Volkswagen Polo 1.4 TDI Şehir dışı 100 km'de yakıt tüketimi: 3.4 lt Şehir içi 100 km'de yakıt tüketimi: 4.4 lt

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