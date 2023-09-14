Hem çevre, hem bütçe dostu! İşte en az yakan otomobiller

Otomobil sektöründe giderek artan yakıt fiyatlarıyla birlikte, tüketicilerin dikkati en az yakıt tüketen otomobillere yöneliyor.
Fabrika verilerine göre, yakıt tasarrufu konusunda öne çıkan bazı modeller göze çarpıyor.
Bu otomobiller, hem çevre dostu hem de cüzdan dostu olarak ön plana çıkıyor.
Ancak unutmayın ki gerçek dünya koşullarında yakıt tüketimi, sürüş tarzınıza, hızınıza ve yol koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Bu nedenle otomobil seçimi yaparken dikkatli bir şekilde karşılaştırma yapmanız önemlidir.
İşte en düşük yakıt tüketimine sahip araç modelleri...
Citroen C-Elysee 1.5 Hdi
Şehir dışı 100 km'de yakıt tüketimi: 3.3 lt
Şehir içi 100 km'de yakıt tüketimi: 4.3 lt
Opel Corsa Elegance 1.2
Şehir dışı 100 km'de yakıt tüketimi: 3.6 lt
Şehir içi 100 km'de yakıt tüketimi: 4.8 lt
Peugeot 208 1.5 BlueHdi
Şehir dışı 100 km'de yakıt tüketimi: 3.4 lt
Şehir içi 100 km'de yakıt tüketimi: 4.3 lt
Volkswagen Polo 1.4 TDI
Şehir dışı 100 km'de yakıt tüketimi: 3.4 lt
Şehir içi 100 km'de yakıt tüketimi: 4.4 lt