Hem evi, hem cebi ısıtacak! ŞOK’a çeşit çeşit UFO geliyor; fiyatlar izdiham yaratacak

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ŞOK Market, 30 Kasım 2024 tarihli aktüel katalogunda hafta sonu alışverişleri için birbirinden cazip indirimler ve fırsatlar sunuyor.

Bu özel indirimlerde, evinizin ihtiyacı olan birçok ürün, şık tasarımlar ve fonksiyonel özelliklerle raflarda yerini alacak.

ŞOK Market, JCB markalı birçok ürünü müşterilerine sunuyor. Bu ürünler, ücretsiz kargo avantajı ile teslim edilecek. Ayrıca, evdeki küçük tamirat ve tadilat işleri için gerekli olan ürünlere de bu katalogda kolayca ulaşabilirsiniz.

UFO markası, hava temizleme cihazları ve ısıtıcı ürünleriyle ŞOK raflarında yerini alıyor.

ŞOK 30 Kasım 2024 kataloğunda yer alan tüm bu fırsatlar, peşin fiyatına 6 taksit avantajı ile satışta olacak. Üstelik tüm ürünler, ücretsiz kargo ile teslim edilecek.

İşte ŞOK 30 Kasım indirim kataloğu…