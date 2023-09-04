Hem ikramiye, hem zam! Emeklinin cebine girecek...Ekim'de para yağmuru! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekim ayında emekliye ara zam sinyalinin akabinde enflasyon rakamları da açıklandı. Emeklilerin alacağı zam, iyice netleşiyor...

ensonhaber.com

Enflasyonla mücadelede tüm imkanlar seferber ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye ek zam sinyallerini vermeye devam ediyor.

Erdoğan, "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlıkların iyileştirme üzerine çalıştığı öğrenildi.

Enflasyon zammı

Akabinde ise bugün enflasyon oranları açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %58,94, aylık %9,09 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %49,41, aylık %5,89 arttı.

Şimdiden yüzde 12.5'luk bir enflasyon farkı oluştu.

Önümüzdeki 4 ay boyunca yani eylül, ekim, kasım ve aralık ayında açıklanacak olan TÜFE oranları zamların belirlenmesinde etkili olacak.

Üçüncü ikramiye

Emekli maaşı için Ekim ayında ara zam konuşulurken bu dönemde Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri dışında bir 3. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi gündeme geldi.

Cumhuriyetin 100. yılı şerefine emeklilerin hesabında 5 bin lira yatırılacağı konuşuluyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.