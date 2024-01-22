Hem mideye, hem gardıroba şifa! Yanmış kıyafetin üzerine patates sürerseniz… Kıyafetlerinizin başına gelen ufak tefek kazalar için endişelenmeyin. Her ne kadar zor olduğunu düşünseniz de doğal yöntemlerle kıyafetteki yanıklardan kurtulma şansınız var. Hemen 1 tane patates alın ve sonucu görün.

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Çoğu insan için, çamaşır yıkamak ve ütü yapmak günlük yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır. Ancak bazen istenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz.

Ütü yaparken dikkatsizlik veya yanlış ayarlar nedeniyle kumaşlarda yanık izi oluşabilir.

İşte bu tür durumlarla başa çıkmanın ve kumaşta oluşan yanık izini nasıl onarabileceğinizi sizin için araştırdık.

Kumaşın türüne ve durumun ciddiyetine göre uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemlerle, sevdiğiniz giysiyi kurtarabilir ve giymeye devam edebilirsiniz.

Eğer istemeyerek kıyafetinizi yaktıysanız çöpe atmayın, hemen 1 adet patates alın!

Patatesle yanıktan kurtulun!

Eğer ütü yaparken kıyafetlerinizde bir yanık izi oluştuysa, panik yapmak yerine bir patatesin gücüne başvurabilirsiniz. Patatesin içindeki nişasta miktarı, bu tür lekelerin giderilmesinde şaşırtıcı derecede etkili bir yardımcıdır.

Yapmanız gereken tek şey taze kesilmiş patates dilimlerini yanık izi olan kumaşın üzerine yerleştirmek ve nazikçe ovmak. Patatesin doğal nişastası, yanık izinin kaybolmasına ve kumaşın eski görünümüne geri dönmesine yardımcı olacak.