Hem pratik hem de etkili! 5 dakikada halılarınızdaki mobilya izlerine veda edin Evdeki mobilyalar halılara bastıkları için halı üzerinde zamanla izler oluşuyor. Görüntü olarak rahatsız eden bu sorunun pratik bir yolu var. Mobilya izi kalan halılarınızı eski haline çevirebilirsiniz.

Koltuklar, masalar ve dolaplar; evin birçok köşesinde yer alan mobilyaların ağırlığı, zamanla halılarda izler bırakıyor.

Sık sık evinizde değişiklik yapan biriyseniz mobilyaların yerlerini değiştirdiğinizde halılarda oluşan görüntüden rahatsız olabilirsiniz.

Hatta bazı kişiler bu kötü görüntüyü yok etmek için halının üzerine farklı şeyler örtmeyi tercih ediyor.

Görüntü olarak rahatsız eden mobilya izleri, halıların gizemli bir yöntemi sayesinde eski haline geri dönüyor.

Eğer sizin de halılarınızda mobilya izleri varsa bu yöntemi deneyin ve sonucu görün!

Halılardaki mobilya izlerinden kurtulmanın yolları

Halıdaki fazla suyu emmek için kağıt havlu kullanın. Mobilya izi olan bölgeyi kağıt havlu ile güzelce emdirerek suyu alın. Emiş gücü yüksek bir elektrikli süpürgeyi işe koyun. Mobilya izinin olduğu bölümü dikkatli bir şekilde süpürerek tozları ve izleri toptan kaybedin.

İzlerin hala direnç gösterdiği derin bölgelerde buz küpleri işinizi görebilir. Buz küplerini izli bölgeye yerleştirin ve izlerin üzerine etkili bir soğutma uygulayın. Sabah yapacağınız süpürme işlemi ile halınızdaki izler büyülü bir şekilde kaybolacak.

Eğer mobilya izi sadece bir bölgeyle sınırlı ise, işinizi bir çatal yardımıyla kibarca halletmeye çalışın. İzli bölgedeki halıyı çatal ile hafifçe kaldırarak düzeltilmeye yönelik çaba gösterin.

Bir diğer yöntem ise tuzdur. Halıda bulunan ize bol ölçüde tuz koyun ve bir gün bekletin. Ertesi gün çekiş gücü yüksek bir elektrik süpürgesiyle süpürün. Bu şekilde halılardaki izler kaybolacak.