Hemen koklayıp test edin! Ter kokusundaki hastalıklar... Tiksindirici gelse de, ter kokusu birçok rahatsızlığın habercisi olabilir. İşte ter kokusunun altında yatan hastalıklar...

Sıcak havalar geldi, ter sorunu başladı.

Vücudumuzun ısı dengelemek için ürettiği ter, tükettiklerimizden kaynaklı rahatsız edici kokabiliyor.

Özellikle baharatlı yemekler yiyenlerin daha ağır bir ter kokusu oluyor.

Ter kokusuna karşı önlem aldığınız halde yine de çözüme kavuşturamıyorsanız, vücudunuz bir şeyler anlatmak istiyor olabilir.

Kötü kokan ter, bazı hastalıkların habercisi sayılabilir.

İşte ter kokusundan fikir edilebileceğiniz bazı sağlık problemleri...

Hastalıkların habercisi

Koku yapan besinler alınmadığı durumda da ter kokunuzda farklılık var ise bu durum bazı hastalıkların belirtisi olabilir.

Bu rahatsızlıklar neler olabilir ;

Karaciğer ile ilgili bozulmalar, böbrek sorunları, kalsiyum, çinko, magnezyum gibi eksiklik veya diyabet rahatsızlığı gibi sorunlar kokusu durumu gelmektedir.

Cildinizdeki mantar veya bakterilerin büyümesi, çok çürümüş kokuların ortaya çıkmasına neden olabilir.

İç enfeksiyonlar da vücut kokusunu etkileyebilir.