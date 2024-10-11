Her arabada var, ama çoğu bilmiyor! Bu tuş bakın ne işe yarıyormuş

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İyi sürücüler bile bazen araçlarındaki gizli özelliklerle karşılaştıklarında şaşkınlık yaşayabiliyor.

Özellikle her arabada bulunan o küçük ama önemli düğme, birçok sürücü için bir muamma olmaya devam ediyor.

Peki, bu düğme ne işe yarıyor?

Sis lambası! Birçok sürücü, araçlarının sis lambası tuşunun anlamını tam olarak bilmiyor.

Oysa ki, bu tuşun kullanımını bilmek, sürüş güvenliğini büyük ölçüde artırır.

SİS FARLARI NE İŞE YARIYOR?

Sis farları, kötü hava koşullarında sürüş güvenliğini artırmak için kritik bir rol üstleniyor. Yoğun sis, kar veya yağmur gibi olumsuz hava şartlarında, geleneksel farların etkisi azalırken, sis farları ön plana çıkıyor.

Sis farları, normal farlardan farklı olarak geniş, alçak ve düz bir ışın yayarak öndeki yolu ve yol kenarlarını daha etkili bir şekilde aydınlatır. Bu özellikleri sayesinde sürücülerin görüşünü artırarak, ilerlemeyi kolaylaştırır.

Geleneksel uzun ve kısa farlar, sis parçacıklarını yansıtarak parlamaya neden olabilir ve bu durum, görüşü daha da kısıtlar. Ancak sis farları, daha düşük bir konumda bulunarak ışınlarını sis tabakasının altına yönlendirir, böylece yansıma ve parlamayı azaltır.

Kötü hava koşullarında sağlanan bu iyileştirilmiş görüş, kazaların önlenmesi için hayati önem taşıyor. Yolu, diğer araçları ve olası engelleri net bir şekilde görebilmek, kaza riskini minimize eder.