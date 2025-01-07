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Her eve alınıyor; Klozete 1 tane atınca bakın ne oluyor...

Her eve alınıyor; Klozete 1 tane atınca bakın ne oluyor... Evin en sık kirlenen yerlerinden biri de şüphesiz ki klozettir. Temiz ve beyaz bir klozet için en etkili yöntem aslında mutfaklarda bulunuyor. Bir tane atıp sıcak su dökünce, bütün kir pas yok oluyor.