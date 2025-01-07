Her eve alınıyor; Klozete 1 tane atınca bakın ne oluyor...

Yağmur Dinç
"Klozetim sürekli sararıyor, nasıl temizlemeliyim" diyorsanız, doğru yerdesiniz.
Klozet temizliği başta hijyen açısından kritik olmakla birlikte görüntü olarak da önemlidir.
Sararmış ve renk değiştirmiş bir klozet, kimsenin hoşuna gitmez.
Birçok yöntemi denemiş ancak başarılı olamadıysanız; bir de bunu deneyin.
BULAŞIK TABLETİ
Klozete atacağınız bir adet bulaşık tableti üzerine sıcak su dökün ve bekleyin.
10-15 dakikanın ardından sifonu çekin.
Bütün kirlerin söküp gittiğini göreceksiniz.