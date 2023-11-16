Her gün 8 bardak su içmenin faydaları bakın neymiş.. Vücudumuzun yaklaşık yüzde 70’inin sudan oluştuğu düşünüldüğünde suyun vücudumuz için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Peki bol su içmenin faydaları nelerdir?

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Suyun sağlığımız açısından ne kadar faydalı olduğunu bilmemize rağmen gün içerisinde su içmeyi ihmal edebiliyoruz.

Uzmanlar vücut sağlığı açısından bol bol su içilmesi gerektiğini öneriyor. Uzmanlar yetişkin bir insanın günde en az 8 bardak su içmesini tavsiye ediyor.

Kişilerin günlük tüketmesi gereken su miktarı yaptığı aktiviteye ve ne kadar terlediğine göre değişiklik gösterebilir.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucuna göre erkekler için yeterli miktar günde yaklaşık 3 litre iken bu miktar kadınlarda 2 litredir.

Peki neden bol su içmeliyiz? İşte bol su içmenin vücudumuza sağladığı faydalar..

- Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar

- Cildin daha parlak ve daha canlı görünmesini sağlar

- Kalp krizi geçirme riskin azaltır

- Unutkanlık ve dikkat problemi gibi beyin fonksiyonlarını düzenler.

- Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.

- Kan dolaşımınızı kolaylaştırarak daha sağlıklı olmanızı sağlar,

- Bağırsak sağlığını düzenler

- Vücuttaki yağların parçalanmasını sağlar

- Kanı sulandırır ve dolaşım sırasında pıhtılaşmasını önler

- Saçların daha yumuşak ve parlak görünmesini sağlar

- Stres, gerginlik ve depresyonun hafiflemesine yardımcı olur,

- Vücut direncini ve bağışıklılığını güçlendirir