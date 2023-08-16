Her konserveye 1 adet ekleyin! Kavanozun dibini sıyıracaksınız... Konserve domates yapmanın ipuçlarıyla daha lezzetli ve uzun ömürlü hale getirebilirsiniz.

Kışlık konserve hazırlığı yapanlar, kilo kilo domates alıyor.

Domatesleri kaynatıp kavanozlayanlar, uzun süre dayansın istiyor.

Tazeliğini koruyan, uzun süre dayanıklı, bozulmayan domates konservesi için bazı ipuçları bulunuyor.

İşte hem rengini hem lezzetini arttıracak olan yöntemi açıklıyoruz! Domates kavanozuna mutlaka ekleyin...

Kapya ilavesi

Hazırladığınız domates konservesine bir adet kapya biber doğrayın.

Domatesin rengini daha kırmızı yapacak, hoş bir aroma katacaktır.

Kapya biber, C vitamini sayesinde güçlü bir idrar söktürücüdür. Düzenli olarak idrar yapmak hem vücuttaki toksinleri atar, hem de kan basıncını dengeleyerek tansiyonu düzene sokar.