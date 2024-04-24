Her sabah patates suyu içmek bakın neye iyi geliyor... Her sabah aç karnına içilen patates suyunun faydalarını duyan şaşırıyor. İşte sabah patates suyu içmenin insan sağlığına faydaları...

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Sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan patatesin kendisi kadar suyuda son derece faydalıdır.

Su ve karbonhidratlardan oluşan patatesin içinde kalsiyum, sodyum, bakır, manganez, demir gibi madensel tuzların yanı sıra C, K, P, B, B1, B6 vitaminlerini bulunmaktadır.

Yemeklerin olmazsa olmazı patatesin faydalarından yararlanmak için patatesten elde edilen patates suyunuda içebilirsiniz.

Patates suyu insan sağlığı için birçok fayda sağlamaktadır. Özellikle sabahları içilen patates suyunun faydaları duyanları şaşırtıyor.

Patates suyunun faydalarını sizler için derledik. İşte patates suyunun bazı yararları...

- Antienflamatuar özelliğiyle iltihaplanmayı yok ederek eklemlerdeki ağrıları azaltıyor.

- Kabızlık, şişkinlik, mide yanmasına iyi geliyor.

- Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor.

- Yüksek tansiyonu dengeliyor.

- Gut hastalığına iyi geliyor.

- Kansızlıkla savaşıyor.

- Kilo vermeye yardımcı oluyor.

- Cildi güzelleştirip gençleştiriyor ve sivilcelerden arındırıyor.

Patates suyu nasıl hazırlanır?

- Patatesleri soyun ve iyice yıkayın. Daha sonra katı meyve sıkacağında suyunu çıkarın. Eğer meyve sıkacağınız yoksa 3 adet patatese bir bardak su ekleyerek blenderdan da geçirebilirsiniz. Ardından topakları ayırarak bir bardağa dökerek tüketebilirsiniz.