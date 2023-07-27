Her yer yanarken o ilçe donuyor! İşte Türkiye’nin soğuk kalan yeri.. Türkiye'yı kasıp kavuran sıcak havalar, bir tek o ilçeye uğramadı.

Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırıyor. Vatandaşlar, serinlemek için her yola başvuruyor. Yurdun pek çok noktasından sıcaklıklara ilişkin rekorlar gelirken bir ilçeye ise kavurucu sıcaklar adeta hiç uğramadı. Tokat üşüdü İHA'nın haberine göre, Tokat’ın Artova ilçesinde hava sıcaklığı akşam saatlerinde hissedilir derecede düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan verilere göre hava sıcaklığının 5.8 derece ölçüldüğü Tokat’ın Artova ilçesi Türkiye’de en düşük hava sıcaklığına sahip yerleşim yeri oldu. Hava sıcaklığının geçtiğimiz akşam 18.00 ile bu sabah 06.00 sıralarında ölçüldüğü kaydedildi.