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Herkes çalabilecek: BİM'e dijital bateri geldi! İşte inanılmaz fiyatı...

Herkes çalabilecek: BİM'e dijital bateri geldi! İşte inanılmaz fiyatı... BİM'de bugün geçerli olacak aktüel ürünler fırsatları arasında dijital bateri seti de yerini aldı. Fiyatı ise müzik tutkunlarını sevindirdi.