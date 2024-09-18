Herkes çalabilecek: BİM'e dijital bateri geldi! İşte inanılmaz fiyatı...

BİM, aktüel ürünleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Binlerce çeşit ürünü rafa getiren BİM, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
18 Eylül Çarşamba afişini yayınlayan market, müzik severleri sevindirdi.
BİM'e bu hafta dijital bateri geldi.
İşte fiyatı ve özellikleri...
Ürün Bilgileri
• 1200mAH Batarya kapasitesi
• Davul Padleri: 1 Snare, 3 Tom, 1 Crash,
1 Rıde, 1Hı-Hat, 2 Crash
• Ayak Pedalları: Bass Drum, Hı-Hat
• 7 farklı davul tonu • 7 farklı davul ritmi
• Super bass dual hoparlör • 10 demo şarkı
• Renkli led ışık • Led ekran
• Kolay taşınabilir özelliği • Güç: DC5V
• Hoparlörler: Super bass efektli dahili yükses kaliteli
çift hoparlör sistemi
• Pil kapasitesi: 1200mAh - ses kontrolü 10 seviye
• Girişler: Şarj/Bilgisayar bağlantısı için
C tipi usb jakı, mp3 jakı
• Ölçü: 438x340x40mm