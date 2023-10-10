Herkes "el açması mı" diye soracak! Börek sosuna 1 kaşık ekleyin, pişmeye bırakın Börek yapmak meziyet ister, hele ki el açması...Buna vaktiniz yoksa, sosuyla muhteşem bir lezzete kavuşturmanızı sağlayacak püf noktayı paylaşıyoruz.

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Yufkanın en güzel hali, şüphesiz börektir...

Börek, her öğün soframızda yer bulabilir ancak kahvaltı ve çay saatlerinde tadı bir başkadır.

Herkesin börek harcı ve sosunu hazırlama şekli farklıdır. El lezzeti ve damak tadı da bu noktada devreye girer.

Peynirli, kıymalı, ıspanaklı, patatesli...

Neyli börek yaparsanız yapın sosuna ekleyeceğiniz bu lezzet ile el açmasından farksız olacak.

İşte börek sosuna 1 kaşık eklemeniz gereken o malzeme...

Tereyağ mucizesi

Börek sosu genellikle yoğurt, süt ve yumurta ile yapılır. Yağ tercihini ise büyük bir kısım sıvı yağdan yana kullanır.

Oysa ki, 1 kaşık tereyağ eritip eklerseniz lezzeti arşa çıkıyor.

Börek sosuna tereyağ eklediğinizde hem kokusu hem de yufkayı tel tel yapışı damakları çatlatıyor.