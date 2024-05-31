Herkes farklı olanı bulmakta zorlanıyor! Bakanların sadece %1'i ilk bakışta bulabiliyor Bu resimli bulmacada, resimdeki farklı emojiyi bulmanız gerekiyor. Sadece çok dikkatli bakanlar farklı emojiyi ilk bakışta bulabiliyor.

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Yeni bir resimli bulmaca ile sizlerleyiz. Bu resimli bulmacamızda yapmanız gereken farklı emojiyi bulmak olacak.

Sadece çok dikkatli olan insanlar farklı emojiyi ilk bakışta görebiliyor.

Resimde bulunan onlarca gülen emoji arasında bir tane farklı emoji yer alıyor.

Peki, siz resime bakınca farklı olan emojiyi bulabilecek misiniz?

Hadi hemen dikkatinizi test edin...

İşte o resim..

Görselde çok sayıda gülen yüz emojisi bulunuyor. Fakat içlerinden bir emoji diğerlerinden farklı.

Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz bu tür bulmacalarda IQ seviyenizi ölçebilirsiniz.

Peki siz farklı olan emojiyi görebildiniz mi? Biraz daha dikkatli bakın.

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İşte resimdeki farklı cüzdanın bulunduğu yer...