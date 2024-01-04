Herkes gözden kaçırıyor! Resimde gizlenen pandayı yalnızca %1’i 15 saniyede görebiliyor Yüksek IQ'ya sahip kişiler bu optik yanılsama testini çözebilir. Resimdeki bürokratların arasında saklanan pandayı insanların yalnızca %1'i 15 saniye içinde fark edebiliyor.

ensonhaber.com

Optik yanılsama, beynin nesneleri veya görüntüleri algılamasına meydan okuyan ve bazen dehşet verici şekil değiştiren görüntüler sunan fenomenlerdir.

Bu tür illüzyonlar, fiziksel, fizyolojik ve bilişsel süreçlerin karmaşıklığını açığa çıkarırken, aynı zamanda insan algısının esrarengiz dünyasına bir pencere açar.

İşte bu bağlamda, son dönemlerde interneti sallayan ve izleyenleri şaşırtan bir optik illüzyon örneği ortaya çıktı.

Bu görsel çocuklar ve yetişkinler için resimli yapboz olarak paylaşıldı. Bu optik illüzyonda bir grup kadın ve erkek bürokratı görebilirsiniz. Ancak resimde bürokratların arasında bir panda saklanıyor.

Peki 15 saniyede bu pandayı bulabilecek misiniz? Hazırsanız başlayalım...

Bu görseldeki gizli pandayı insanların yalnızca %1'inin bulabileceği iddia edildi. Bu optik yanılsama görüntüsü, IQ'nuzu test etmenin başka bir eğlenceli yolu.

Saklı pandayı bulmakta zorlanıyorsanız yardım etmek için buradayız.

Resmin sol orta kısmına dikkatli bakarsanız bürokratların arasında saklanan siyah beyaz bir panda göreceksiniz.

Bu optik yanılsama görüşünüzün ne kadar iyi olduğunu ortaya çıkarabilir.

Kolaylık sağlamak için resmin içindeki gizli pandayı vurguladık: