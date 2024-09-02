Herkes olmaz dedi, onlar başardı! Kilosu 500 liradan satılıyor; siparişler yetişmiyor Siirt’te iki kardeşin hayatı bu üretimle değişti. Sadece 20 metrelik bir alanda üretim yaparak büyük bir başarıya imza atan bu girişimciler, şimdi paraya para demiyor.

Haber Merkezi

Siirt'in Barış Mahallesi'nde, Emin İlhan (40) ve kardeşi Hasan İlhan (28) eski bir aile geleneğini yaşatıyor.

Çocukluklarından itibaren babalarından öğrendikleri yöntemle sabun yapmaya karar veren iki kardeş, evlerinin yakınında açtıkları 20 metrekarelik dükkânı üretim alanına dönüştürdü.

Bölgede menengiç ağaçlarından toplanan bıttımlarla sabun üretimine başlayan İlhan kardeşler, bu süreci modern soğuk pres makinesiyle gerçekleştiriyor.

Geleneksel yöntemlerin izinden giderek her yıl yaklaşık 30 ton sabun üretiyorlar. Aile üyeleri de zaman zaman onlara destek oluyor.

KİLOSU 500 LİRA

İlhan, “20 yıl boyunca babamla çalıştım. 7 yıldır da kardeşimle birlikte iş yerimizi kurduk. Dedem daha önce köyde bu ürünü değirmene götürüp öğüttükten sonra elde ettiği yağla sabun yapıyordu. Şimdi kardeşimle soğuk pres makinesiyle yapıyoruz.” dedi.

Kokulu ve renkli sabun da yaptıklarını dile getiren İlhan, sabunların kalitesine göre kilosunun 480-500 lira arasında satıldığını belirtti.

Sabun yapımına da değinen İlhan, yapım aşamasını şu sözlerle anlattı:

“Öğütülmüş bıttımı kazanlarda kaynatıyoruz. Yağın dışa vurması için kül katıyoruz. Sonra süzgeçten geçirerek elde ettiğimiz yağın miktarına göre kostik (sodyum hidroksit) madde koyup kaynatıyoruz. Yaklaşık 6-7 saat süren kaynatmanın ardından malzeme sabun olma aşamasına geliyor. Elde ettiğimiz karışımı kalıplara koyuyor ve 1 gün kurutmaya bırakıyoruz. Son aşama olarak da elde tutabilecek şekilde küçük kalıplar şeklinde keserek satışa sunuyoruz. 1 kilogram sabun elde etmek için yaklaşık 4 kilogram bıttım kullanıyoruz.”

Bıttım sabununun hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirten İlhan, önümüzdeki zamanlarda üretimi 100 tona çıkarmak istediklerini söyledi.

KAYNAK: AA

BITTIM SABUNU FAYDALARI

· Bıttım sabunu, egzama, mantar ve sedef hastalıkları gibi cilt sorunlarının iyileşmesine yardımcı olur.

· Deriyi yağ ve toksinlerden arındırarak tıkalı gözeneklerin açılmasını destekler.

· Mikrop öldürücü özelliği sayesinde ciltteki bakterileri öldürür ve enfeksiyon riskini azaltır.

· Sivilce ve akne gibi cilt lekelerinin görünümünü azaltır.

· Saç derisindeki kepek oluşumunu engellemeye yardımcı olur, saçların daha sağlıklı ve bakımlı görünmesini sağlar.

· Cildin nem dengesini koruyarak yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm elde edilmesine yardımcı olur.

· Cildin yaşlanma sürecini yavaşlatır, kırışıklıkların ve ince çizgilerin oluşumunu azaltır.