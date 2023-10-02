Herkesi duygulandırdı! Joshua King gol sevincinin nedenini açıkladı: 'Ailem çok üzgün' Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında son golünü atan Joshua King, gol sevincinde formasını çıkartıp tişörtünü göstermişti. Başarılı futbolcu bu gol sevincinin sebebini açıkladı..

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği maçta takımının son golünü kaydeden Joshua King bazı açıklamalarda bulundu.

Oyuna sonradan girerek takımı adına 1 gol kaydetmeyi başaran Joshua King attığı golü kime armağan ettiğini açıkladı.

Duygusal bir açıklama yapan Joshua King geçtiğimiz günlerde ailesinin şoförlüğünü yapan Murat Adkovaycın'ın vefat ettiğini söyleyerek golü ona armağan ettiğini söyledi.

Formasının altına Murat Adkovaycın'ın ismini yazan başarılı futbolcu attığı golü hayatını kaybeden Murat Adkovaycın'a armağan etti.

Joshua King yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Maalesef şoförümü, amcam gibi gördüğüm birini kaybettim. Ailem gibiydi. Her gün oğlumu okula götürüyordu. Amcam gibiydi. Benim için zor bir hafta oldu. Murat Adkovaycın, benim için sadece bir şoför değildi. Ailem için bir koruyucuydu. Bütün ailem çok üzgün. İki gün önce cenazesine katıldım ve hayatımda geçirdiğim en üzgün gündü. Gol atarsam ona armağan edecektim. Benle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi, sonra stadyuma gele gele Fenerbahçeli oldu. Eminim ki o bizi izliyor."

Murat Adkovaycın'ın ölüm nedeni bilinmezken Joshua King'in bu davranışı futbolseverler tarafından alkış topladı.