Herkesin en büyük hatası! Sakın birlikte yıkamayın, bütün bakteriler bulaşıyor... Günlük ev rutinleri arasında yer alan çamaşır yıkamak, bazı ipuçlarına sahiptir. Herkesin fark etmeden yaptığı bir hata, sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte kesinlikle birlikte yıkamamanız gerekenler...

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Çamaşırlarımızın temizlenmesi ve kirden arınması için makinede yıkanması gerekir.

Çamaşır makinesine renklerine göre koyulan giysiler, deterjan ve yumuşatıcı ile birlikte yıkanır.

Ancak herkesin bu noktada yaptığı benzer bir hata bulunuyor.

Uzmanlar, özellikle bu alışkanlıktan vazgeçilmesi konusunda uyarıyor.

Ayrı yıkayın

İç çamaşırları doğrudan cilde ve genital bölgeye temas ettiğinden diğer giysilerden farklı yıkanmalı ve kendi aralarında gruplanmalıdır. Ayrıca daha yüksek sıcaklıkta yıkanmaları gerekmektedir.

İç çamaşırlarında bulunan bakteriler diğer çamaşırlara bulaşabileceğinden özellikle havlu gibi kişisel hijyeni sağlayan eşyalarla birlikte yıkanmamalıdır.