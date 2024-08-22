Hesaplanıyor: 2025 asgari ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlara müjde... Milyonlarca çalışan, yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Yıl sonuna yaklaştıkça 2025 asgari ücret hesabı gündeme geldi. İşte tahmini 2025 asgari ücreti...

Editör: Yağmur Dinç

Temmuz ayında ara zam alamayan milyonlarca asgari ücretli çalışan, yeni yılı bekliyor.

Eylül'e sayılı günler kala, 2025 asgari ücreti merakla bekleniyor.

Her yıl ocak ayında belirlenen yeni asgari ücret, vatandaşların araştırma konusu.

2025 asgari ücret ne kadar, kaç lira olacak konusunda hesaplamalar başladı.

Asgari ücret artışı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararlarıyla şekilleniyor. 15 üyeden oluşan komisyon kararları, eşit oy durumunda başkanın bulunduğu tarafın ağırlığıyla alınıyor. Bakanlık ve sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar sonucu asgari ücret miktarı kamuoyuna duyuruluyor.

Bu yıl yüzde 49 oranında artış yapılarak asgari ücret net 17 bin 2 TL olmuştu. Peki, 2025'te asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret tahminleri ne kadar? İşte detaylar...

2025 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek 2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı büyük bir merak konusu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğini belirterek "Yıllık enflasyonun Ağustos'ta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Enflasyonda düşüş sinyallerine bakıldığında yüzde 40 civarında olması halinde 2025 yılı için 24 bin 500 ile 25 bin TL arasında bir rakam öngörülüyor.

Ancak ücreti Asgari Ücret Komisyonu duyuracak ve son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.