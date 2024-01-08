Hesaplar değişti, yeni tarih geldi! İstanbul için vakit tükeniyor… Meteoroloji uzmanlarından gelen uyarılara göre, tüm tahminler değişti. İstanbullular bu anı bekliyordu, hayalleri suya düştü. Bakın kar yerine ne geliyor…

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamalarına göre, ülkemizde kış mevsiminin daha belirgin bir şekilde hissedilmeye başlayacağı bildirildi.

Önümüzdeki hafta ise Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girmesi beklenirken, İstanbul için öngörülen kar yağışı tahmini değişiklik gösterdi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kış mevsiminin etkisinin arttığı İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Şen, şehirde hissedilen "ısı etkisi" nedeniyle kar yağışı ihtimalinin azaldığını ifade etti.

Kar hayali suya düştü

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar tahmini ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu. Sıcaklık 'ısı adası' etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor”